З'явились подробиці гучних злочинів, скоєних 13-річним підлітком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. 13-річного підлітка, причетного до смертельного побиття жительки м. Тальне, поміщено в приймальник-розподільник. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Звенигородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зґвалтування 11 липня 2018 року 39-річної жительки м. Тальне та спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких жінка померла, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
На цей час зібрано достатньо доказів причетності до вказаного злочину жителя Житомирської області, 13-річного підлітка ромської національності, який на той момент тимчасово перебував у м. Тальне за місцем скоєного діяння.
Приймаючи до уваги недосягнення малолітнім зловмисником віку кримінальної відповідальності та з метою попередження його подальшої неправомірної поведінки, за клопотанням прокурора, на підставі рішення суду його поміщено в приймальник-розподільник для дітей.
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На цей час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, слідчими та процесуальними керівниками вживаються заходи щодо повного і всебічного з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також забезпечення прийняття законних процесуальних рішень.
Як зазначається, санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Водночас, до особи, яка вчинила зазначене діяння до настання деліктоздатності (віку кримінальної відповідальності), законодавством передбачено застосування примусових заходів виховного характеру від застереження до направлення у спеціальну навчально-виховну установу для дітей і підлітків.
Нагадаємо, 30 липня правоохоронці затримали 13-річного вбивцю і гвалтівника, який скоїв злочини на території Черкаської області.