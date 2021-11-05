Связь между употреблением красного мяса и раком кишечника: ученые установили новые данные

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“Употребление меньшего количества красного мяса является стандартным медицинским советом по профилактике колоректального рака, но то, как оно вызывает мутацию клеток, оставалось неясным, и не все эксперты были уверены в наличии тесной связи”, — заявлено в исследовании.

Предыдущие исследования, установившие эту связь, были в основном эпидемиологическими, то есть людей, у которых развилось заболевание, опрашивали об их пищевых привычках, и исследователи заметили связь с заболеваемостью колоректальным раком. В 2019 году группа исследователей подняла волну, заявив, что у них есть лишь “низкая” степень уверенности в том, что сокращение потребления мяса предотвратит смертность от рака.

“Когда мы говорим, что красное мясо является канцерогенным и то, что оно влияет на заболеваемость раком, должен быть описан подробный механизм этого”, — сказал AFP онколог из Института рака Дана-Фарбер Мариос Гианнакис.

Чтобы устранить пробел в знаниях, Гианнакис и его коллеги секвенировали данные ДНК 900 пациентов с колоректальным раком, которые были взяты из гораздо большей группы из 280 000 медицинских работников, участвовавших в многолетнем исследовании, включавшем в себя опрос о стиле жизни.

“Мутации были тесно связаны с дистальным отделом толстой кишки — нижней частью кишечника, ведущей к анальному каналу, именно там, по данным предыдущих исследований, чаще всего возникает рак толстой кишки, связанный с красным мясом”, — заявили ученые.

Гианнакис, который также является практикующим врачом, говорит, что важно сосредоточиться на том, как можно использовать результаты исследования для помощи пациентам.

“Моя рекомендация заключается в том, что ключевым моментом является умеренность и сбалансированное питание”, — добавил врач.

Добавим

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.