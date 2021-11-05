Зв'язок між вживанням червоного м'яса та раком кишечника: вчені встановили нові дані

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 49899 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 89919 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 82922 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 80857 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 90658 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 68383 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 64416 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 139096 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85230 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 242437 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
88%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 14715 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 16389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 13367 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 11932 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 16507 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 106898 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 139096 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 242437 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 416283 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 406807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20828 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26774 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27547 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29193 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79341 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зв'язок між вживанням червоного м'яса та раком кишечника: вчені встановили нові дані

Київ • УНН

 • 18538 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вчені Інституту ракових досліджень Дана-Фарбер опублікували нові дослідження, де доводять зв’язок між вживанням червоного м’яса і раку кишечника, передає УНН посилаючись на наукову роботу опубліковану MedicalXpress.

Зв'язок між вживанням червоного м'яса та раком кишечника: вчені встановили нові дані

Цитата

“Вживання меншої кількості червоного м’яса є стандартною медичною порадою з профілактики колоректального раку, але те, як воно викликає мутацію клітин, залишалося неясним, і не всі експерти були впевнені в наявності тісного зв’язку”, — заявлено в дослідженні.

Попередні дослідження, що встановили цей зв’язок, були в основному епідеміологічними, тобто людей, у яких розвинулося захворювання, опитували про їхні харчові звички, і дослідники помітили зв’язок із захворюваністю колоректальним раком. У 2019 році група дослідників підняла хвилю, заявивши, що у них є лише “низька” ступінь впевненості в тому, що скорочення споживання м’яса запобіжить смертність від раку.

“Коли ми говоримо, що червоне м’ясо є канцерогенним і те, що воно впливає на захворюваність на рак, повинен бути описаний детальний механізм цього”, — сказав AFP онколог з Інституту раку Дана-Фарбер Маріос Гіаннакіс.

Щоб усунути прогалину в знаннях, Гіаннакіс і його колеги секвенували дані ДНК 900 пацієнтів з колоректальним раком, які були взяті з набагато більшої групи з 280 000 медичних працівників, які брали участь у багаторічному дослідженні, що включало в себе опитування про стиль життя.

“Мутації були тісно пов’язані з дистальним відділом товстої кишки-нижньою частиною кишечника, що веде до анального каналу, саме там, за даними попередніх досліджень, найчастіше виникає рак товстої кишки, пов’язаний з червоним м’ясом”, — заявили вчені.

Гіаннакіс, який також є практикуючим лікарем, говорить, що важливо зосередитися на тому, як можна використовувати результати дослідження для допомоги пацієнтам.

“Моя рекомендація полягає в тому, що ключовим моментом є помірність і збалансоване харчування”, — додав лікар.

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60