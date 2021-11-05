Зв'язок між вживанням червоного м'яса та раком кишечника: вчені встановили нові дані

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“Вживання меншої кількості червоного м’яса є стандартною медичною порадою з профілактики колоректального раку, але те, як воно викликає мутацію клітин, залишалося неясним, і не всі експерти були впевнені в наявності тісного зв’язку”, — заявлено в дослідженні.

Попередні дослідження, що встановили цей зв’язок, були в основному епідеміологічними, тобто людей, у яких розвинулося захворювання, опитували про їхні харчові звички, і дослідники помітили зв’язок із захворюваністю колоректальним раком. У 2019 році група дослідників підняла хвилю, заявивши, що у них є лише “низька” ступінь впевненості в тому, що скорочення споживання м’яса запобіжить смертність від раку.

“Коли ми говоримо, що червоне м’ясо є канцерогенним і те, що воно впливає на захворюваність на рак, повинен бути описаний детальний механізм цього”, — сказав AFP онколог з Інституту раку Дана-Фарбер Маріос Гіаннакіс.

Щоб усунути прогалину в знаннях, Гіаннакіс і його колеги секвенували дані ДНК 900 пацієнтів з колоректальним раком, які були взяті з набагато більшої групи з 280 000 медичних працівників, які брали участь у багаторічному дослідженні, що включало в себе опитування про стиль життя.

“Мутації були тісно пов’язані з дистальним відділом товстої кишки-нижньою частиною кишечника, що веде до анального каналу, саме там, за даними попередніх досліджень, найчастіше виникає рак товстої кишки, пов’язаний з червоним м’ясом”, — заявили вчені.

Гіаннакіс, який також є практикуючим лікарем, говорить, що важливо зосередитися на тому, як можна використовувати результати дослідження для допомоги пацієнтам.

“Моя рекомендація полягає в тому, що ключовим моментом є помірність і збалансоване харчування”, — додав лікар.

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.