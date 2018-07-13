Отчет украинского правительства в Раде состоится осенью - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет Министров Украины отчитается о своей работе, скорее всего этой осенью при подготовке к принятию госбюджета. Об этом во время итоговой пресс-конференции завил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Относительно отчета (правительства в парламенте - ред.) - это вопрос следующего политического сезона, когда мы будем говорить и о бюджете, когда будем формировать бюджет, и когда мы будем говорить об изменениях в бюджет", - сообщил Парубий.
Раныше Парубий рассказал, когда Рада может принять новый Избирательный кодекс.
Напомним, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.
5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.