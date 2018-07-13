Звіт українського уряду у Раді відбудеться восени – Парубій

"Щодо звіту (уряду у парламенті – ред.) – це питання наступного політичного сезону, коли ми будемо говорити і про бюджет, коли будемо формувати бюджет, і коли ми будемо говорити про зміни до бюджету", - повідомив А.Парубій.



Раныше, Парубій розповів, коли Рада може прийняти новий Виборчий кодекс.



Нагадаємо, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.



5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.



