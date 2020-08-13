Отчет ОБСЕ: с начала "режима тишины" на Донбассе зафиксировано 262 нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В период с 27 июля, когда начали действовать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет миссии ОБСЕ от 12 августа.
“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенные боеприпасы, пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)”, — говорится в отчете.
Как сообщал УНН со ссылкой на утреннюю сводку штаба ООС, за минувшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня.