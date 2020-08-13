Звіт ОБСЄ: від початку "режиму тиші" на Донбасі зафіксовано 262 порушення

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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113764 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У період з 27 липня, коли почали діяти домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на щоденний звіт місії ОБСЄ від 12 серпня.

“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 262 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 46 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 3 освітлювальні ракети та 211 черг і пострілів)”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН із посиланням на ранкове зведення штабу ООС, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.

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