Звіт ОБСЄ: від початку "режиму тиші" на Донбасі зафіксовано 262 порушення

“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 262 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 46 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 3 освітлювальні ракети та 211 черг і пострілів)”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН із посиланням на ранкове зведення штабу ООС, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.