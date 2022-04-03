Зверства в Буче будут рассмотрены на Совбезе ООН во вторник - Зеленский

Цитата

"Все партнеры Украины будут подробно проинформированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах российской оккупации будут предметом рассмотрения и на Совете Безопасности ООН во вторник", - заявил Зеленский.

Детали

Он отметил также, что под контролем российских войск пока еще остаются оккупированные районы украинских областей.

"И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи, еще больше смертей и издевательств, ибо такова природа русских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе, и такие у них были приказы", - добавил Глава государства.

Контекст

Тела гражданских лиц были разбросаны по улицам Бучи после вывода российских войск из этого района.

Зверства русских вызвали международное возмущение. Западные лидеры призывают к расследованию военных преступлений и новых санкций против россии.