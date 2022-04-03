Звірства в Бучі будуть розглянуті на Радбезі ООН у вівторок – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Звірства російських окупантів в Бучі та на інших територіях, що тимчасово перебували під контролем орків, будуть розглянуті на Радбезі ООН у вівторок. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у неділю, пише УНН.
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"Всі партнери України будуть детально проінформовані про те, що відбувалось на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини у бучі та інших містах російської окупації будуть предметом розгляду і на Раді Безпеки ООН у вівторок", - заявив Зеленський.
Деталі
Він нагав також, що під контролем російських військ наразі ще залишаютьмя окуповані райони українських областей.
"І після вигнання окупантів звідти можуть відкритись ще страшніші речі, ще більше смертей і знущань, бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не уміють інакше, і такі у них були накази", - додав Глава держави.
Контекст
Тіла цивільних осіб були розкидані вулицями Бучі після виведення російських військ із цього району.
Звірства росіян викликали міжнародне обурення. Західні лідери закликають до розслідування військових злочинів та нових санкцій проти росії.