Освобождение заложников и политзаключенных зависит исключительно от желания Путина - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Освобождение украинских заложников и политических заключенных зависит исключительно от желания президента России Владимира Путина. Об этом сегодня завил Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника с оккупированных территорий, мы не можем освободить ни политзаключенные из тюрем России, заключается не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко. Это заключается в том, что он не желает их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит исключительно от его желания. Это точно не зависит от тех, кто сидит в ТКГ, точно не зависит от церкви. Это точно не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека", - подчеркнул Президент.