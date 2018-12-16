Освобождение заложников и политзаключенных зависит исключительно от желания Путина - Порошенко

"То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника с оккупированных территорий, мы не можем освободить ни политзаключенные из тюрем России, заключается не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко. Это заключается в том, что он не желает их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит исключительно от его желания. Это точно не зависит от тех, кто сидит в ТКГ, точно не зависит от церкви. Это точно не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека", - подчеркнул Президент.