Звільнення заручників та політв’язнів залежить винятково від бажання Путіна - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Звільнення українських заручників і політичних в’язнів залежить винятково від бажання президента Росії Володимира Путіна. Про це сьогодні завив Президент України Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв’язні з в’язниць Росії, полягає не в тому, що президент РФ спілкується чи не спілкується з Порошенком. Це полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. Він неодноразово демонстрував, що це залежить винятково від його бажання. Це точно не залежить від тих, хто сидить в межах ТКГ, точно не залежить від церкви. Це точно не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини”, — наголосив Президент.
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