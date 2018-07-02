Освобождение украинских моряков из-под стражи не гарантирует их возврата - Курбединов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Дело членов экипажа украинского судна "ЯМК-0041", которых ранее задержали российские пограничники у побережья оккупированного Крыма, теперь зависит от политических договоренностей Украины и РФ. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат одного из моряков Эмиль Курбединов.
"Да, 4 рыбаков отпустили с территории пограничного управления. Однако Севастополь они покинуть не могут. Паспорта не отдают. Сняли квартиру", - сообщил он.
Курбединов подтвердил также, что капитан судна "ЯМК-0041" все еще находится под стражей и на него заведено уголовное дело.
"Вопрос политических договоренностей сейчас. Если договорятся, то и капитана отпустят, а нет - то и в отношении четырех рыбаков можно ожидать разного рода развитие событий", - подчеркнул правозащитник.
Он отметил, что ему пока неизвестно о том, когда назначено судебное разбирательство по делу капитана судна - он другого, не публичного адвоката.
Как сообщало российское издание ТАСС, ранее российские пограничники отпустили четырех членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".