Освобождение украинских моряков из-под стражи не гарантирует их возврата - Курбединов

"Да, 4 рыбаков отпустили с территории пограничного управления. Однако Севастополь они покинуть не могут. Паспорта не отдают. Сняли квартиру", - сообщил он.



Курбединов подтвердил также, что капитан судна "ЯМК-0041" все еще находится под стражей и на него заведено уголовное дело.



"Вопрос политических договоренностей сейчас. Если договорятся, то и капитана отпустят, а нет - то и в отношении четырех рыбаков можно ожидать разного рода развитие событий", - подчеркнул правозащитник.



Он отметил, что ему пока неизвестно о том, когда назначено судебное разбирательство по делу капитана судна - он другого, не публичного адвоката.



Как сообщало российское издание ТАСС, ранее российские пограничники отпустили четырех членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".



