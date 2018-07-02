Звільнення українських моряків з-під варти не гарантує їхнього повернення – Курбедінов

"Так, 4 рибалок відпустили з території прикордонного управління. Однак Севастополь вони покинути не можуть. Паспорти не віддають. Зняли квартиру", - повідомив він.



Курбедінов підтвердив також, що капітан судна "ЯМК-0041" все ще перебуває під вартою і на нього заведено кримінальну справу.



"Питання політичних домовленостей тепер. Якщо домовляться, то і капітана відпустять, а ні - то й відносно чотирьох рибалок можна очікувати різного роду розвитку подій", - наголосив правозахисник.



Він зазначив, що йому наразі невідомо про те, коли призначений судовий розгляд у справі капітана судна – він має іншого, не публічного адвоката.



Як повідомляло російське видання ТАСС, раніше російські прикордонники відпустили чотирьох членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041".



