Звільнення українських моряків з-під варти не гарантує їхнього повернення – Курбедінов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Справа членів екіпажу українського судна "ЯМК-0041", яких раніше затримали російські прикордонники біля узбережжя окупованого Криму, тепер залежить від політичних домовленостей України та РФ. Про це в коментарі УНН повідомив адвокат одного з моряків Еміль Курбедінов.
"Так, 4 рибалок відпустили з території прикордонного управління. Однак Севастополь вони покинути не можуть. Паспорти не віддають. Зняли квартиру", - повідомив він.
Курбедінов підтвердив також, що капітан судна "ЯМК-0041" все ще перебуває під вартою і на нього заведено кримінальну справу.
"Питання політичних домовленостей тепер. Якщо домовляться, то і капітана відпустять, а ні - то й відносно чотирьох рибалок можна очікувати різного роду розвитку подій", - наголосив правозахисник.
Він зазначив, що йому наразі невідомо про те, коли призначений судовий розгляд у справі капітана судна – він має іншого, не публічного адвоката.
Як повідомляло російське видання ТАСС, раніше російські прикордонники відпустили чотирьох членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041".