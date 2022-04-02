Освобожденный Гостомельский аэродром и разбитая техника орков: обнародовано видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Городской голова Ирпеня Александр Маркушин опубликовал в Telegram видео уничтоженной техники оккупантов и освобожденного аэродрома в Гостомеле, пишет УНН.
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"Они попытались уничтожить нашу Мрию, но сами потерпели сокрушительное поражение! А все благодаря нашим невероятным ребятам. Имею честь стоять с ними рядом и называть их друзьями. Все будет Украина", - отметил городской голова под видео.
На обнародованных кадрах видна разбитая техника с враждебной символикой, в частности с буквой "V".
Напомним
Как сообщил ранее сегодня Алексей Арестович, украинские военные на Киевщине уже освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.