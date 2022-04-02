Звільнений Гостомельський аеродром та розбита техніка орків: оприлюднено відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин оприлюднив у Telegram відео знищеної техніки окупантів та звільненого летовища у Гостомелі, пише УНН.
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"Вони спробували знищити нашу Мрію, але самі зазнали нищівної поразки! А все завдяки нашим неймовірним хлопцям. Маю честь стояти з ними поруч і називати їх друзями. Все буде Україна", - зазначив міський голова під відео.
На оприлюднених кадрах видно розбиту техніку з ворожую символікою, зокрема із літерою “V”.
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Як повідомив раніше сьогодні Олексій Арестович, українські військові на Київщині вже звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників.