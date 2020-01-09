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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24714 просмотра

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Освобожденных из плена военных перевели в санаторий в Пуще-Водице

Освобожденных из плена военных перевели в санаторий в Пуще-Водице

Киев  •  УНН

 • 28583 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Освобожденных из плена украинских военнослужащих перевели из военного госпиталя в санаторий в Пуще-Водице. Об этом корреспонденту УНН рассказал начальник управления министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк.

"Они уже все в санатории в Пуще-Водице. Их всех перевели из военного госпиталя, но меры еще проводятся. Есть определенный протокол, в каком порядке действия происходят, кто с ними работает, ведь это военные", - сказал Сергей Мокренюк.

Он также добавил, что военные службы должны работать с освобожденными военнослужащими отдельно.

Напомним, в рамках большого обмена освободили 12 украинских военных. Они получили обновленные личные документы.

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