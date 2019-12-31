Великій обмін: 12 військових отримали поновлені особисті документи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Дванадцятьом звільненим з полону українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі “Головний військовий клінічний госпіталь” вручено поновлені особисті документи, які засвідчують перебування на військовій службі у Збройних Силах України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
“Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних Сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) — заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олександр Тарнавський”, — сказано у повідомленні.
Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і незламність, та привітав з прийдешніми святами — Новим роком та Різдвом Христовим.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб.
У межах великого обміну звільнили 12 українських військових.
Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.