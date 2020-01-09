Звільнених з полону військових перевели до санаторію в Пущі-Водиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Звільнених з полону українських військовослужбовців перевели з військового госпіталю до санаторію в Пущі-Водиці. Про це кореспонденту УНН розповів начальник управління міністерства у справах ветеранів Сергій Мокренюк.
"Вони вже всі в санаторії у Пущі-Водиці. Їх всіх перевели з військового госпіталю, але заходи ще проводяться. Є певний протокол, в якому порядку які дії відбуваються, хто з ними працює, бо це ж військові", - сказав Сергій Мокренюк.
Він також додав, що військові служби мають працювати зі звільненими військовослужбовцями окремо.
Нагадаємо, в межах великого обміну звільнили 12 українських військових. Вони отримали поновлені особисті документи.