Освобожденные украинские пограничники пройдут лечение и реабилитацию в госпитале - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Освобожденные украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь через несколько часов будут в Киеве и будут проходить реабилитацию в госпитале. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Они уже по дороге в Киев, они провели разговор с Президентом Украины, их встречал председатель Госпогранслужбы. Я знаю, что по поручению Главы государства они пройдут реабилитацию и лечение в госпитале. В военном или пограничном - этот вопрос решается, потому что у пограничной службы есть свой госпиталь", - сообщила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, сегодня домой из Российской Федерации вернулись двое заложников: украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.
Напомним, во время мониторинга государственной границы в Сумской области в октябре 2017 года исчезли двое пограничников, при этом российские СМИ сообщили о задержании ФСБ двух нарушителей.