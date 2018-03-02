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Звільнені українські прикордонники пройдуть лікування і реабілітацію в госпіталі – Геращенко

Звільнені українські прикордонники пройдуть лікування і реабілітацію в госпіталі – Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Звільнені українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь через декілька годин будуть у Києві і проходитимуть реабілітацію в госпіталі. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

“Вони вже по дорозі до Києва, вони мали розмову з Президентом України, їх зустрічав голова Держприкордонної служби. Я знаю, що за дорученням Глави держави вони пройдуть реабілітацію і лікування в госпіталі. У військовому чи прикордонному — це питання вирішується, бо у прикордонної служби є свій госпіталь”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні додому з Російської Федерації повернулись двоє заручників: українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь.

Нагадаємо, під час моніторингу державного кордону на Сумщині у жовтні 2017 року зникли двоє прикордонників, при цьому російські ЗМІ повідомили про затримання ФСБ двох порушників.

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