Звільнені українські прикордонники пройдуть лікування і реабілітацію в госпіталі – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Звільнені українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь через декілька годин будуть у Києві і проходитимуть реабілітацію в госпіталі. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Вони вже по дорозі до Києва, вони мали розмову з Президентом України, їх зустрічав голова Держприкордонної служби. Я знаю, що за дорученням Глави держави вони пройдуть реабілітацію і лікування в госпіталі. У військовому чи прикордонному — це питання вирішується, бо у прикордонної служби є свій госпіталь”, — повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, сьогодні додому з Російської Федерації повернулись двоє заручників: українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь.
Нагадаємо, під час моніторингу державного кордону на Сумщині у жовтні 2017 року зникли двоє прикордонників, при цьому російські ЗМІ повідомили про затримання ФСБ двох порушників.