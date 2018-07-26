Встреча политических директоров в "нормандском формате": в МИД рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе берлинской встречи министров иностранных дел Нормандской четверки 11 июня 2018 года, 26 июля в Берлине проведена первая встреча политических директоров МИД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Состоялась предметная дискуссия относительно модальностей будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.
"Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей операции должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включительно с государственной украинского-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе", - говорится в сообщении.
Ранее Волкер рассказал, о чем будут говорить на очередной встрече "нормандского формата".