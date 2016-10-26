Встречу министров финансов Украины и РФ снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Встреча министров финансов России и Украины перенесена на ноябрь. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, передает УНН со ссылкой на RNS.
"Министр перенес ... Скорее всего, в ноябре, в первой декаде", - сказал С.Сторчак.
По его словам, перенос встречи связан с графиком министра.
В среду Антон Силуанов сообщил, что дата встречи министров финансов России и Украины по урегулированию вопроса украинского долга в 3 млрд долл. пока не согласована.
"Пока не согласована", - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее министры планировали встречу в конце октября.
Как сообщал УНН, Лондонский суд рассмотрит иск РФ к Украине по "долгу Януковича" в январе.
Напомним, 27 мая Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска, с которым обратилась против Украины в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл . по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.