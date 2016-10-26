Зустріч міністрів фінансів України і РФ знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зустріч міністрів фінансів Росії і України перенесена на листопад. Про це повідомив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, передає УНН з посиланням на RNS.
"Міністр переніс... Швидше за все, в листопаді, в першій декаді", - сказав С.Сторчак.
З його слів, перенесення зустрічі пов'язаний з графіком міністра.
У середу Антон Силуанов повідомив, що дата зустрічі міністрів фінансів Росії і України з врегулювання питання українського боргу в 3 млрд дол. поки не узгоджена.
"Поки не узгоджена", - відповів він на відповідне запитання.
Раніше міністри планували зустріч у кінці жовтня.
Як повідомляв УНН, Лондонський суд розгляне позов РФ до України щодо “боргу Януковича” у січні.
Нагадаємо, 27 травня Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову, з яким звернулася проти України у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.