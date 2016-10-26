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Зустріч міністрів фінансів України і РФ знову перенесли

Зустріч міністрів фінансів України і РФ знову перенесли

Київ • УНН

 • 6404 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зустріч міністрів фінансів Росії і України перенесена на листопад. Про це повідомив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, передає УНН з посиланням на RNS.

"Міністр переніс... Швидше за все, в листопаді, в першій декаді", - сказав С.Сторчак.

З його слів, перенесення зустрічі пов'язаний з графіком міністра.

У середу Антон Силуанов повідомив, що дата зустрічі міністрів фінансів Росії і України з врегулювання питання українського боргу в 3 млрд дол. поки не узгоджена.

"Поки не узгоджена", - відповів він на відповідне запитання.

Раніше міністри планували зустріч у кінці жовтня.

Як повідомляв УНН, Лондонський суд розгляне позов РФ до України щодо “боргу Януковича” у січні.

Нагадаємо, 27 травня Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову, з яким звернулася проти України у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

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