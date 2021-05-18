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Встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели - Блинкен

Киев • УНН

 • 20931 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В США рассчитывают на встречу президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конферении в Рейкьявике, пишет УНН.

Встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели - Блинкен

Цитата:

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в последующие недели. Я считаю важной возможность обсуждать снова вопросы лицом к лицу", - отметил Блинкен.

О встрече Байдена и Путина

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.

4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. "Называют июнь, даже есть конкретные даты", - отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.

Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

В частности, 11 мая Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки.

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