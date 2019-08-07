Усилиями военных прокуроров в бюджет ежедневно возвращалось 250 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В среднем ежедневно за время своей деятельности сотрудники военной прокуратуры Украины проводили 8-9 обысков и возмещали государству через суды 250 тысяч гривен. Об этом говорится в заявлении обнародованной Главной военной прокуратурой в ответ на слова о нецелесообразности существования этой структуры, сообщает УНН.
В заявлении говорится, что численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами.
"Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс грн, направляли в суд 17 обвинительных актов", - напомнили военные прокуроры.
Кроме того, за время работы военной прокуратуры к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечено 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).
Как сообщал УНН, только по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, расследованием которого занималась Главная военная прокуратура, государству возмещено почти 860 млн грн убытков.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована. В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основываются на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.
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