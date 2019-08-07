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Піскун: Україні потрібна не лише військова прокуратура, а й військовий трибунал

Піскун: Україні потрібна не лише військова прокуратура, а й військовий трибунал

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ліквідація військової прокуратури недопустима, натомість Україні потрібен ще й військовий трибунал. Таку думку у коментарі УНН висловив колишній генеральний прокурор України, юрист Святослав Піскун, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента про недоцільність існування військової прокуратури.

“Військова прокуратура потрібна, і ще потрібно створити військові трибунали. Не може країна і воююча, і не воююча, користуватися загальноцивільними і іншими нормами закону, коли йде війна. І судді, які розглядають цивільні справи не можуть розглядати справи про військові злочини. Вони в цьому не обізнані, це повинні робити спеціалісти. Ліквідують військову прокуратуру — ніхто нічого не буде вести, розслідувати”, — заявиви Піскун.

На його думку, цивільні прокурори не спроможуться розслідувати військові злочини. На думку Піскуна, якщо передати військові злочини на розслыдування звичайним прокурорам, то це призведе до “завалу”, адже й так вже немає кому розслідувати цивільні злочини.

“Навіщо заяви лунають? Він (заступник голови ОП Руслан Рябошапка - ред.) хоче створити систему яку він розуміє як можливо майбутній генпрокурор. Поживемо — побачимо. Але я вам так скажу — третього майдану Україна не витримає”, — резюмував Піскун.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серед обвинувальних актів скерованих до суду прокуратурою 75% належать військовим прокурорам

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