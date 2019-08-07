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Пискун: Украине нужна не только военная прокуратура, но и военный трибунал

Пискун: Украине нужна не только военная прокуратура, но и военный трибунал

Киев  •  УНН

 • 30693 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Ликвидация военной прокуратуры недопустима, зато Украине нужен еще и военный трибунал. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший генеральный прокурор Украины, юрист Святослав Пискун, комментируя заявление заместителя главы Офиса Президента о нецелесообразности существования военной прокуратуры.

"Военная прокуратура нужна, и еще нужно создать военные трибуналы. Не может страна и воюющая, и не воюющая, пользоваться гражданскими и другими нормами закона, когда идет война. И судьи, рассматривающие гражданские дела не могут рассматривать дела о военных преступлениях. Они в этом не осведомлены, это должны делать специалисты. Ликвидируют военную прокуратуру - никто ничего не будет вести, расследовать", - заявил Пискун.

По его мнению, гражданские прокуроры потерпят неудачу расследуя военные преступления. По мнению Пискуна, если передать военные преступления на расследование обычным прокурорам, то это приведет к "завалу", ведь и так уже некому расследовать гражданские преступления.

"Зачем заявления звучат? Он (заместитель главы ОП Руслан Рябошапка - ред.) хочет создать систему которую он понимает как возможно будущий генпрокурор. Поживем увидим. Но я вам так скажу - третьего майдана Украина не выдержит", - резюмировал Пискун.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди обвинительных актов направленных в суд прокуратурой 75% принадлежат военным прокурорам

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