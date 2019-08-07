Зусиллями військових прокурорів до бюджету щоденно поверталося 250 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В середньому щоденно за час своєї діяльності співробітники військової прокуратури України проводили 8-9 обшуків та відшкодовували державі через суди 250 тисяч гривень. Про це йдеться у заяві оприлюдненій Головною військовою прокуратурою у відповідь на заяву про недоцільність існування цієї структури, повідомляє УНН.
У заяві йдеться, що чисельність військових прокурорів складає 6% від загальної чисельності прокурорів, при цьому 75 % обвинувальних актів щодо злочинів відповідної підслідності направлено до суду саме військовими прокурорами.
“Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків і 13 „виїмок“, допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис грн, направляли до суду 17 обвинувальних актів”, — нагадали військові прокурори.
Крім того, за час роботи військової прокуратури до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнуто 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).
Як повідомляв УНН, тільки у справі екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, розслідуванням якої займалася Головна військова прокуратура, державі повернуто майже 860 млн грн збитків.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована. У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій йдеться, що подібні твердження грунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на виважені реформи.
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