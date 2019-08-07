Зусиллями військових прокурорів до бюджету щоденно поверталося 250 тисяч гривень

КИЇВ. 7 серпня. УНН. В середньому щоденно за час своєї діяльності співробітники військової прокуратури України проводили 8-9 обшуків та відшкодовували державі через суди 250 тисяч гривень. Про це йдеться у заяві оприлюдненій Головною військовою прокуратурою у відповідь на заяву про недоцільність існування цієї структури, повідомляє УНН.