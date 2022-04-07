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Усилия россии поддержать рубль "истощат" ее военные ресурсы - Минфин США

Киев • УНН

 • 143790 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Усилия россии поддержать рубль в конце концов "исчерпают" ее ресурсы для ведения войны на Украине, заявил CNN заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, пишет УНН.

Усилия россии поддержать рубль "истощат" ее военные ресурсы - Минфин США

Цитата

"Мы работали с нашими европейскими союзниками и партнерами над введением ряда разрушительных санкций против российской экономики, и из-за наших санкций они взяли деньги, которые зарабатывают на продаже вещей за рубеж, и заставляют этих экспортеров брать эти деньги, возвращать их в россию и покупать рубли", - сказал Адейемо.

"Каждый раз, когда они берут доллар или евро и возвращают их в россию и заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые им придется вести на войне", - добавил он.

Детали

Адейемо не стал прямо отвечать, стоит ли Европе прекратить покупать газ у россии, заявив, что Европа имеет  "обязательства отказаться от российских энергоносителей, и именно это они и начали делать", сославшись на запрет российского угля.

По словам Адейемо, теперь министерство финансов США сосредоточено на том, чтобы остановить уклонение от санкций и преследовать "российские военные машины", включая ее аэрокосмическую и военную промышленность.

"Главное для нас - убедиться, что мы делаем это таким образом, чтобы навредить российской экономике больше, чем нашей экономике", - сказал он.

Ранее

путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" только за рубли.

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