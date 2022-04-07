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Зусилля росії підтримати рубль "виснажать" її воєнні ресурси - Мінфін США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Зусилля росії підтримати рубль зрештою "вичерпають" її ресурси для ведення війни в Україні, заявив CNN заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, пише УНН.

Зусилля росії підтримати рубль "виснажать" її воєнні ресурси - Мінфін США

Цитата

"Ми працювали з нашими європейськими союзниками та партнерами над запровадженням низки руйнівних санкцій проти російської економіки, і через наші санкції вони взяли гроші, які заробляють на продажі речей за кордон, і змушують цих експортерів брати ці гроші, повертати їх до росії та купувати рублі", - сказав Адеємо.

"Щоразу, коли вони беруть долар або євро і повертають їх до росії і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси, які їм доведеться вести на війні", - додав він.

Деталі

Адеємо не став прямо відповідати, чи варто Європі припинити купувати газ у росії, заявивши, що Європа має "зобов'язання відмовитися від російських енергоносіїв, і саме це вони почали робити", зіславшись на заборону російського вугілля.

За словами Адеємо, тепер міністерство фінансів США зосереджено на тому, щоб зупинити ухилення від санкцій та переслідувати "російські військові машини", включаючи її аерокосмічну та військову промисловість.

"Головне для нас - переконатися, що ми робимо це таким чином, щоб нашкодити російській економіці більше, ніж нашій економіці", - сказав він.

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путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" тільки за рублі.

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