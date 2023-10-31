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"Остановите безумие": глава ООН у подножия Эвереста в Непале обратился к человечеству

Киев • УНН

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Киев. 31 октября. УН. Генеральный секретарь ООН предупредил, что заснеженные горы Непала потеряли почти треть своего льда за более чем 30 лет из-за глобального потепления. Антониу Гутерриш произнес свое послание во время посещения района вблизи самой высокой вершины мира – горы Эверест. Об этом говорится на сайте ООН, передает УНН.

"Остановите безумие": глава ООН у подножия Эвереста в Непале обратился к человечеству

Детали

Климатологи говорят, что за последние 100 лет температура Земли увеличилась в среднем на 0,74 градуса по Цельсию, но потепление в Гималаях Южной Азии было больше, чем в среднем по миру.

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«Я здесь сегодня, чтобы кричать с вершины мира: остановить безумие», — сказал глава ООН в видеообращении, призвав положить конец «возрасту ископаемого топлива».

Ледники в Непале, зажатые между двумя основными загрязнителями углерода – Индией и Китаем, таяли на 65 процентов быстрее за последнее десятилетие, чем за предыдущее, сказал генсек ООН.

Гутерриш предупредил, что таяние ледников приведет к выходу из берегов озер и рек, которые смоют целые общины, а уровень моря поднимется рекордными темпами.

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Ледники в Гималаях могут потерять к концу века до 75 процентов своего объема из-за глобального потепления, заявили ученые в отчете, опубликованном в июне этого года.

Это приведет к опасным наводнениям и нехватке воды для 240 миллионов человек, живущих в горном регионе.

Альпинисты, возвращавшиеся с Эвереста, говорили, что гора стала более сухой и серой.

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«Рекордные температуры означают рекордное таяние ледников. Непал потерял около трети своего льда чуть более чем за 30 лет», — сказал Гутерреш.

Он также призвал страны ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию , чтобы предотвратить «наихудший климатический хаос».

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«Ледники отступают, мы не можем отступить. Мы должны двигаться вперед с мерами по изменению климата», – резюмировал он в видео, опубликованном на X.

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