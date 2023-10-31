рф та Китай заблокували створення нових морських охоронюваних районів в Антарктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Австралії завершилося 42-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Україна впродовж 2023-го та 2024 років головує у Комісії. Про це повідомили на сайті Національного арктичного наукового центру, передає УНН.
Деталі
Під час зборів учасники Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (26 держав та ЄС) визначають:
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- акваторії, де можна ловити промислові види риби, антарктичний криль тощо, а також ліміти вилову;
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- акваторії, де не можна нічого ловити, – морські охоронювані райони.
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Наразі у водах Антарктики є 2 морські охоронювані райони:
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- на шельфі Південних Оркнейських островів (створений 2009 року),
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- в морі Росса (створений 2016 року і нині найбільший у світі, площею понад 400 тис. кв. км).
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Для України під час головування в Комісії пріоритетом є створення мережі моніторингових ділянок для нових морських охоронюваних районів. Зокрема, в районі Антарктичного півострова, в акваторії поблизу станції “Академік Вернадський”.
На попередніх засіданнях українська сторона представила відповідну концепцію, до якої, попри загальне схвалення, Китай висловив низку зауважень. Цьогоріч українська делегація поінформувала про певний прогрес у питанні посилення обґрунтування створення моніторингових ділянок, але Китай свої зауваження не зняв. Росія промовчала щодо моніторингових ділянок біля нашої станції, але разом з Китаєм висловилась проти всіх запропонованих морських охоронюваних районів.
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У Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики рішення приймаються консенсусом, тож за них мають проголосувати всі учасники. Проте з року в рік Китай та рф блокують питання створення морських охоронюваних районів як недостатньо обґрунтоване. Теперішнє засідання не стало винятком.
Доповнення
Водночас головування в Комісії дає Україні можливість ще потужніше привернути увагу міжнародної спільноти до повномасштабної збройної агресії росії проти України. Українська делегація, до якої увійшли і представники НАНЦ, повідомила учасників про історію та нові наслідки цього вторгнення. Україну підтримали та висловились про необхідність негайного виведення з нашої території військ держави-агресора делегації США, Європейського Союзу та його країн-членів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Уругваю.
Довідково
Україна є активною стороною Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики як в аспекті промислового рибальства, так і в справі вивчення морських живих ресурсів Антарктики. Протягом тривалого періоду Національний антарктичний науковий центр бере участь у програмі Комісії з екосистемного моніторингу. Вона дозволяє відстежувати стан популяцій пінгвінів, оцінювати стан запасу антарктичного криля та вплив кліматичних змін.