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рф и Китай заблокировали создание новых морских охраняемых районов в Антарктике

Киев • УНН

 • 65381 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. В Австралии завершилось 42-е заседание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Украина в течение 2023-го и 2024 годов председательствует в комиссии. Об этом сообщили на сайте Национального Арктического научного центра, передает УНН.

рф и Китай заблокировали создание новых морских охраняемых районов в Антарктике

Детали

Во время собрания участники комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (26 государств и ЕС) определяют:

  • акватории, где можно ловить промышленные виды рыбы, антарктический криль и т. д., а также лимиты вылова;
  • акватории, где нельзя ничего ловить, – морские охраняемые районы.

В настоящее время в водах Антарктики есть 2 морских охраняемых района:

  • на шельфе Южных Оркнейских островов (создан в 2009 году),
  • в море Росса (создан в 2016 году и ныне крупнейший в мире, площадью более 400 тыс. кв. км).

Для Украины во время председательства в комиссии приоритетом является создание сети мониторинговых участков для новых морских охраняемых районов. В частности, в районе Антарктического полуострова, в акватории вблизи станции “Академик Вернадский”.

На предыдущих заседаниях украинская сторона представила соответствующую концепцию, к которой, несмотря на всеобщее одобрение, Китай высказал ряд замечаний. В этом году украинская делегация проинформировала об определенном прогрессе в вопросе усиления обоснования создания мониторинговых участков, но Китай свои замечания не снял. Россия умолчала относительно мониторинговых участков возле нашей станции, но вместе с Китаем высказалась против всех предложенных морских охраняемых районов.

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В комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики решения принимаются консенсусом, поэтому за них должны проголосовать все участники. Однако из года в год Китай и рф блокируют вопрос создания морских охраняемых районов как недостаточно обоснованный. Нынешнее заседание не стало исключением.

Дополнение

В то же время председательство в комиссии дает Украине возможность еще мощнее привлечь внимание международного сообщества к полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинская делегация, в которую вошли и представители НАНЦ, сообщила участникам об истории и новых последствиях этого вторжения. Украину поддержали и высказались о необходимости немедленного вывода с нашей территории войск государства-агрессора делегации США, Европейского Союза и его стран-членов, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Уругвая.

Украина является активной стороной комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики как в аспекте промышленного рыболовства, так и в деле изучения морских живых ресурсов Антарктики. В течение длительного периода времени Национальный антарктический научный центр участвует в программе комиссии по мониторингу экосистем. Она позволяет отслеживать состояние популяций пингвинов, оценивать состояние запаса антарктического криля и влияние климатических изменений.

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