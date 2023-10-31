"Зупиніть божевілля": глава ООН біля підніжжя Евересту в Непалі звернувся до людства
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генеральний секретар ООН попередив, що засніжені гори Непалу втратили майже третину свого льоду за понад 30 років через глобальне потепління. Антоніу Гутерріш виголосив своє послання під час відвідування району поблизу найвищої вершини світу – гори Еверест. Про це йдеться на сайті ООН, передає УНН.
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Кліматологи кажуть, що за останні 100 років температура Землі зросла в середньому на 0,74 градуса за Цельсієм, але потепління в Гімалаях Південної Азії було більшим, ніж середні глобальні показники.
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«Я сьогодні тут, щоб кричати з вершини світу: зупиніть божевілля», — сказав глава ООН у відеозверненні, закликавши покласти кінець «віку викопного палива».
Льодовики в Непалі, затиснуті між двома основними забруднювачами вуглецю – Індією та Китаєм, танули на 65 відсотків швидше за останнє десятиліття, ніж за попереднє, сказав генсек ООН.
Гутерріш попередив, що танення льодовиків призведе до виходу з берегів озер і річок, які змиють цілі громади, а рівень моря підніметься рекордними темпами.
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Льодовики в Гімалаях можуть втратити до кінця століття до 75 відсотків свого об’єму через глобальне потепління, заявили вчені у звіті, опублікованому в червні цього року.
Це призведе до небезпечних повеней і нестачі води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірському регіоні.
Альпіністи, які поверталися з Евересту , казали, що зараз гора стала сухою та сірішою.
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«Рекордні температури означають рекордне танення льодовиків. Непал втратив близько третини свого льоду трохи більше ніж за 30 років», — сказав Гутерреш.
Він також закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів Цельсія , щоб запобігти «найгіршому кліматичному хаосу».
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«Льодовики відступають, ми не можемо відступити. Ми повинні рухатися вперед із заходами щодо зміни клімату», – підсумував він у відео, опублікованому на X.