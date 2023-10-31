"Зупиніть божевілля": глава ООН біля підніжжя Евересту в Непалі звернувся до людства

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Кліматологи кажуть, що за останні 100 років температура Землі зросла в середньому на 0,74 градуса за Цельсієм, але потепління в Гімалаях Південної Азії було більшим, ніж середні глобальні показники.

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«Я сьогодні тут, щоб кричати з вершини світу: зупиніть божевілля», — сказав глава ООН у відеозверненні, закликавши покласти кінець «віку викопного палива».

Льодовики в Непалі, затиснуті між двома основними забруднювачами вуглецю – Індією та Китаєм, танули на 65 відсотків швидше за останнє десятиліття, ніж за попереднє, сказав генсек ООН.

Гутерріш попередив, що танення льодовиків призведе до виходу з берегів озер і річок, які змиють цілі громади, а рівень моря підніметься рекордними темпами.

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Льодовики в Гімалаях можуть втратити до кінця століття до 75 відсотків свого об’єму через глобальне потепління, заявили вчені у звіті, опублікованому в червні цього року.

Це призведе до небезпечних повеней і нестачі води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірському регіоні.

Альпіністи, які поверталися з Евересту , казали, що зараз гора стала сухою та сірішою.

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«Рекордні температури означають рекордне танення льодовиків. Непал втратив близько третини свого льоду трохи більше ніж за 30 років», — сказав Гутерреш.

Він також закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів Цельсія , щоб запобігти «найгіршому кліматичному хаосу».

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«Льодовики відступають, ми не можемо відступити. Ми повинні рухатися вперед із заходами щодо зміни клімату», – підсумував він у відео, опублікованому на X.