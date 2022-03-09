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15 марта, 19:03 • 83744 просмотра

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Остановили производство авто для России: "Феррари" осуществит пожертвование в поддержку украинцев

Остановили производство авто для России: "Феррари" осуществит пожертвование в поддержку украинцев

Киев • УНН

 • 73908 просмотра

УИЕВ. 9 марта. УНН. Итальянский производитель автомобилей "Феррари" приостановил производство автомобилей для российского рынка и окажет финансовую помощь украинцам, которые пострадали из-за военных действий России, сообщает УНН со ссылкой на обращение "Феррари" на их сайте.

Цитата

"Фирма пожертвует один млн. евро в поддержку нуждающимся украинцам. Средства будут направлены на гуманитарные проекты для поддержки Украины. "Феррари" стоит рядом со всеми в Украине, которые пострадали от этого продолжающегося гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на скорейшее возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться равнодушными ко всем пострадавшим. К ним обращаются наши мысли и поддержка. Мы введем свою небольшую роль вместе с институтами, которые принесут немедленное облегчение в этой ситуации", - сказано в сообщении"Феррари".

Дополнение

Кроме того"Феррари" приняло решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в
дальнейших сообщений.

Контекст

Бренд одежды Zara идет из России.

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