Остановили производство авто для России: "Феррари" осуществит пожертвование в поддержку украинцев

Цитата

"Фирма пожертвует один млн. евро в поддержку нуждающимся украинцам. Средства будут направлены на гуманитарные проекты для поддержки Украины. "Феррари" стоит рядом со всеми в Украине, которые пострадали от этого продолжающегося гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на скорейшее возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться равнодушными ко всем пострадавшим. К ним обращаются наши мысли и поддержка. Мы введем свою небольшую роль вместе с институтами, которые принесут немедленное облегчение в этой ситуации", - сказано в сообщении"Феррари".

Дополнение

Кроме того"Феррари" приняло решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в

дальнейших сообщений.

Контекст

Бренд одежды Zara идет из России.