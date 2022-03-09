Остановили производство авто для России: "Феррари" осуществит пожертвование в поддержку украинцев
Киев • УНН
УИЕВ. 9 марта. УНН. Итальянский производитель автомобилей "Феррари" приостановил производство автомобилей для российского рынка и окажет финансовую помощь украинцам, которые пострадали из-за военных действий России, сообщает УНН со ссылкой на обращение "Феррари" на их сайте.
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"Фирма пожертвует один млн. евро в поддержку нуждающимся украинцам. Средства будут направлены на гуманитарные проекты для поддержки Украины. "Феррари" стоит рядом со всеми в Украине, которые пострадали от этого продолжающегося гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на скорейшее возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться равнодушными ко всем пострадавшим. К ним обращаются наши мысли и поддержка. Мы введем свою небольшую роль вместе с институтами, которые принесут немедленное облегчение в этой ситуации", - сказано в сообщении"Феррари".
Дополнение
Кроме того"Феррари" приняло решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в
дальнейших сообщений.
Контекст
Бренд одежды Zara идет из России.