Зупинили виробництво авто для Росії: "Феррарі" здійснить пожертву на підтримку українців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Італійський виробник автомобілів "Феррарі" призупинив виробництво автомобілів для російського ринку та надасть фінансову допомогу українцям, які постраждали через воєнні дії Росії, повідомляє УНН з посиланням на звернення "Феррарі" на їх сайті.
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Фірма пожертвує один млн. євро на підтримку нужденним українцям. Кошти будуть спрямовані на гуманітарні проекти задля підтримки України. "Феррарі" стоїть поруч з усіма в Україні, які постраждали від цієї триваючої гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, ми не можемо залишатися байдужими до усіх постраждалих. До них звертаються наші думки та підтримка. Ми запровадимо свою невелику роль разом з інституціями, які принесуть негайне полегшення в цій ситуації", - сказано у повідомленні "Феррарі".
Доповнення
Крім того, "Феррарі" прийняло рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до
подальших повідомлень.
Контекст
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