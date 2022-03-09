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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зупинили виробництво авто для Росії: "Феррарі" здійснить пожертву на підтримку українців

Зупинили виробництво авто для Росії: "Феррарі" здійснить пожертву на підтримку українців

Київ • УНН

 • 73913 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Італійський виробник автомобілів "Феррарі" призупинив виробництво автомобілів для російського ринку та надасть фінансову допомогу українцям, які постраждали через воєнні дії Росії, повідомляє УНН з посиланням на звернення "Феррарі" на їх сайті.

Цитата

Фірма пожертвує один млн. євро на підтримку нужденним українцям. Кошти будуть спрямовані на гуманітарні проекти задля підтримки України. "Феррарі" стоїть поруч з усіма в Україні, які постраждали від цієї триваючої гуманітарної кризи. Хоча ми  сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, ми не можемо залишатися байдужими до усіх постраждалих. До них звертаються наші думки та підтримка. Ми запровадимо свою невелику роль разом з інституціями, які принесуть негайне полегшення в цій ситуації", - сказано у повідомленні "Феррарі".

Доповнення

Крім того, "Феррарі" прийняло рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до
подальших повідомлень.

Контекст

Бренд одягу Zara йде із Росії. 

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