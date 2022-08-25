ВСУ уничтожили 12 оккупантов и 3 единицы бронированной автотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинские защитники уничтожили 12 оккупантов, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Также поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.
Окончательные потери врага дознаются.
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Вчера, 24 августа, украинская авиация нанесла четыре удара по местам сосредоточения оккупантов и техники, в том числе по системам ПВО в Новой Каховке.