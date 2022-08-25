ЗСУ знищили 12 окупантів та 3 одиниці броньованої автотехніки

Цитата

"Вороже військо "схудло" на 12 рашистів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Додамо

Вчора, 24 серпня, українська авіація завдала чотири удари по місцях зосередження окупантів та техніки, зокрема по системах ППО у Новій Каховці.