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ЗСУ знищили 12 окупантів та 3 одиниці броньованої автотехніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українські захисники знищили 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

ЗСУ знищили 12 окупантів та 3 одиниці броньованої автотехніки

Цитата

"Вороже військо "схудло" на 12 рашистів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Додамо 

Вчора, 24 серпня, українська авіація завдала чотири удари по місцях зосередження окупантів та техніки, зокрема по системах ППО у Новій Каховці.

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