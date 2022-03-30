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ВСУ с помощью Javelin уничтожили российский танк с экипажем

Киев • УНН

 • 284843 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью зенитно-ракетного комплекса Javelin уничтожили боевой танк Т-72 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

ВСУ с помощью Javelin уничтожили российский танк с экипажем

Цитата

"Боевой танк Т-72 росармии уничтожен полностью штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. От ракетного удара из переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый "мангал" (наваренные сверху решетки)", - говорится в сообщении.

Как отметили, после ракетного удара в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало. Экипаж, состоявший из трех россиян, уничтожен без возможности идентификации.

Со стороны 128 бригады раненых и погибших нет.

"Само наличие в ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику. В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить", — добавили в ВСУ.

Напомним

В Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили подразделение логистики российских оккупантов.

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