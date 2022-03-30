ЗСУ за допомогою Javelin знищили російський танк з екіпажем

Цитата

"Бойовий танк Т-72 росармії знищений вщент штурмовиками 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так званий "мангал" (наварені зверху ґрати)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили, після ураження ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало. Екіпаж, який складався з трьох росіян, знищено без можливості ідентифікації.

З боку 128 бригади поранених та загиблих немає.

"Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучення ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити", — додали в ЗСУ.





Нагадаємо

У Чернігівській області Збройні сили України розбили підрозділ логістики російських окупантів.