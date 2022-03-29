ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога

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"Враг не просто остановлен во всех направлениях, а уже и отброшен назад от дальних подступов города. Сегодня (речь идет о 28 марта) освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 километрах от города, а на некоторых направлениях - и 60 километров", - сказал он.

Детали

Также власти области сообщили, что линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область.

Украинские военные проявляют храбрость и наносят врагу серьезный ущерб. Вооруженные Силы Украины захватили вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону города.

Напомним

Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов и три вертолета врага.