ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу

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"Ворог не просто зупинений в усіх напрямках, а вже й відкинутий назад від дальніх підступів міста. Сьогодні (йдеться про 28 березня) звільнені ще кілька населених пунктів Херсонської області. І окупанти знаходяться за 40 кілометрів від міста, а на деяких напрямках – і 60 кілометрів", – сказав він.

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Також влада області повідомила, що лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область.

Українські військові проявляють хоробрість і наносять ворогу серйозних збитків. Збройні Сили України захопили ворожу техніку, яка надалі працюватиме на оборону міста.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ знищили вісім літаків і три вертольоти ворога.