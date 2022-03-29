За добу Повітряні сили ЗСУ знищили вісім літаків і три вертольоти ворога

Деталі

28 березня було знищено:

- 8 російських літаків,

- 3 російські гелікоптери,

- 4 російські БпЛА,

- 2 російські крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - зазначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо

Сили оборони України зосереджують зусилля на недопущенні просування противника в напрямку Слов’янська.