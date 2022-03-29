За добу Повітряні сили ЗСУ знищили вісім літаків і три вертольоти ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України уразили 17 ворожих повітряних цілей, зокрема вісім літаків і три вертольоти. Про це повідомляє командування ПС ЗСУ, передає УНН.
Деталі
28 березня було знищено:
- 8 російських літаків,
- 3 російські гелікоптери,
- 4 російські БпЛА,
- 2 російські крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - зазначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо
Сили оборони України зосереджують зусилля на недопущенні просування противника в напрямку Слов’янська.