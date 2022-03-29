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За сутки воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов и три вертолета врага

Киев • УНН

 • 157763 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 17 вражеских воздушных целей, в том числе восемь самолетов и три вертолета. Об этом сообщает командование ВС ВСУ, передает УНН.

За сутки воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов и три вертолета врага

Детали

28 марта было уничтожено:

- 8 российских самолетов,

- 3 российские вертолеты,

- 4 российские БпЛА,

- 2 российские крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе русских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!", - подчеркнули в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Напомним

Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на недопущении продвижения противника в направлении Славянска.

Украинские Национальные Новости

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