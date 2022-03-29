За сутки воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов и три вертолета врага
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 17 вражеских воздушных целей, в том числе восемь самолетов и три вертолета. Об этом сообщает командование ВС ВСУ, передает УНН.
Детали
28 марта было уничтожено:
- 8 российских самолетов,
- 3 российские вертолеты,
- 4 российские БпЛА,
- 2 российские крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе русских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!", - подчеркнули в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Напомним
Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на недопущении продвижения противника в направлении Славянска.