ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов Украины, - Генштаб

Детали

Начались 252 сутки российского военного вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Напомним

На юге ВСУ уничтожили за предыдущие сутки 25 рашистов, 3 склада с боеприпасами и другую вражескую военную технику.