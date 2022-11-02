ЗСУ на півдні знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами окупантів

Деталі

Нашою авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на:

- 25 рашистів;

- 3 реактивні системи залпового вогню “Град”;

- 1 самохідну крупнокаліберну гаубицю “Акація”;

- 1 самохідну артиллерійсько-мінометну установку “Нона”;

- 1 зенітно-ракетний комплекс “Тор”;

- 11 одиниць автобронетехніки.

У командуванні додали що на півдні було знищено ще 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

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У Донецькій області українські військові знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат.