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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 6336 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ на півдні знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами окупантів

ЗСУ на півдні знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами окупантів

Київ • УНН

 • 161174 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу 25 рашистів, 3 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку, передає УНН.

Деталі

Нашою авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на:

- 25 рашистів;
- 3 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 1 самохідну крупнокаліберну гаубицю “Акація”;
- 1 самохідну артиллерійсько-мінометну установку “Нона”;
- 1 зенітно-ракетний комплекс “Тор”;
- 11 одиниць автобронетехніки.

У командуванні додали що на півдні було знищено ще 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Нагадаємо

У Донецькій області українські військові знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат.

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