ЗСУ на півдні знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу 25 рашистів, 3 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку, передає УНН.
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Нашою авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на:
- 25 рашистів;
- 3 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 1 самохідну крупнокаліберну гаубицю “Акація”;
- 1 самохідну артиллерійсько-мінометну установку “Нона”;
- 1 зенітно-ракетний комплекс “Тор”;
- 11 одиниць автобронетехніки.
У командуванні додали що на півдні було знищено ще 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.
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