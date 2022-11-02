ВСУ на юге уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что на юге герои Украины уничтожили за предыдущие сутки 25 рашистов, 3 склада с боеприпасами и другую вражескую военную технику, передает УНН.
Детали
Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на:
- 25 рашистов;
- 3 реактивные системы залпового огня “Град”;
- 1 самоходную крупнокалиберную гаубицу “Акация”;
- 1 самоходную артиллерийско-минометную установку “Нона”;
- 1 зенитно-ракетный комплекс “Тор”;
- 11 единиц автобронетехники.
В командовании добавили что на юге было уничтожено еще 3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.
Напомним
В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.