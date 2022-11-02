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ВСУ на юге уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами оккупантов

ВСУ на юге уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами оккупантов

Киев • УНН

 • 161173 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что на юге герои Украины уничтожили за предыдущие сутки 25 рашистов, 3 склада с боеприпасами и другую вражескую военную технику, передает УНН.

Детали

Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на:

- 25 рашистов;
- 3 реактивные системы залпового огня “Град”;
- 1 самоходную крупнокалиберную гаубицу “Акация”;
- 1 самоходную артиллерийско-минометную установку “Нона”;
- 1 зенитно-ракетный комплекс “Тор”;
- 11 единиц автобронетехники.

В командовании добавили что на юге было уничтожено еще 3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Напомним

В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.

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