ВСУ на юге уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами оккупантов

Детали

Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на:

- 25 рашистов;

- 3 реактивные системы залпового огня “Град”;

- 1 самоходную крупнокалиберную гаубицу “Акация”;

- 1 самоходную артиллерийско-минометную установку “Нона”;

- 1 зенитно-ракетный комплекс “Тор”;

- 11 единиц автобронетехники.

В командовании добавили что на юге было уничтожено еще 3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Напомним

В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.