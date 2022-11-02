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Розпочалася 252 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Нагадаємо

На півдні ЗСУ знищили за попередню добу 25 рашистів, 3 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку.