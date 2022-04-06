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ВСУ удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться вглубь страны: Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация

Киев • УНН

 • 120257 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас самая сложная ситуация на Донбассе и на харьковском направлении. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

ВСУ удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться вглубь страны: Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация

Цитата

"Наиболее сложно, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска. Мы осознаем, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей россии новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого другого выбора - решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", - сказал президент.

Напомним 

Зеленский убежден, что санкции против россии после зверств в Буче должны быть соизмеримыми тяжести военных преступлений оккупантов.

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