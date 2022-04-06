ЗСУ утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни: Зеленський розповів, де найскладніша ситуація

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"Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", - сказав президент.

Нагадаємо

Зеленський переконаний, що санкції проти росії після звірств у Бучі мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.